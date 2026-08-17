Ministro israelí exige iniciar detenciones sin juicio en Cisjordania

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, demandó que se le transfiera la autoridad para dirigir los arrestos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, en el marco del traslado de competencias en materia de asuntos civiles del Ejército israelí (dependiente de Defensa) a la policía (dependiente de Seguridad Nacional).

"Hay que transferir la competencia sobre las detenciones y restricciones administrativas del ministro de Defensa y del Ejército al ministro de Seguridad Nacional y la Policía de Israel", escribió Ben Gvir, que reside como colono en Cisjordania, en la red social X.

Ben Gvir pide concretamente la autoridad en las detenciones administrativas, un método que Israel aplica en Cisjordania (de forma prácticamente exclusiva a palestinos), por el cual los arrestos pueden prorrogarse de forma indefinida, sin presentar cargos ni llevar a cabo juicios.

El ministro, de militancia radical en el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu, abogó por aplicar el traspaso de la autoridad para arrestar en Cisjordania contra "anarquistas" y "elementos de movimientos antisionistas", términos que utiliza habitualmente para referirse a los activistas (israelíes e internacionales) que ayudan a los palestinos de Cisjordania a defenderse de los ataques e invasiones de colonos.

"Ha llegado el momento de emplear estas herramientas contra enemigos del Estado", escribió.

Como ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir está detrás del profundo endurecimiento de las condiciones de palestinos en las cárceles israelíes, en las que organismos internacionales, israelíes y palestinos denuncian torturas, agresiones sexuales y privación del sueño, el alimento o productos de higiene, entre otros.

Ben Gvir es también un firme defensor de la anexión de Cisjordania a Israel y del movimiento colono, así como de matar a todos los palestinos que él y sus partidarios consideren "terroristas", independiente de cualquier juicio.