Palestino mató a israelí en Cisjordania ocupada: ministro pide ejecutarlo en la horca

Un atacante palestino disparó este domingo contra un grupo de colonos israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, y mató a un hombre pocas horas antes del comienzo de la festividad judía de Yom Kipur.

"La víctima, un ciudadano israelí de unos 30 años, fue trasladada al hospital en estado crítico; sin embargo, los equipos médicos finalmente confirmaron su fallecimiento", confirmó la Policía de Israel en un comunicado.

El Ejército israelí informó inicialmente de que había recibido un aviso sobre un ataque con disparos en la zona de Neve Tzuf y que numerosos soldados fueron desplegados en el área para perseguir al atacante.

Medios locales reportaron que los disparos se produjeron desde un vehículo en marcha cerca de una poza de la zona donde se encontraban varios bañistas israelíes.

Una hora más tarde, el Ejército israelí mató a un palestino que, según su versión, intentó llevar a cabo un atropello contra soldados que operaban en la zona del asentamiento israelí de Ganim, en el norte de Cisjordania ocupada.

"Hace poco, fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) eliminaron a un terrorista que intentó llevar a cabo un ataque con vehículo contra fuerzas de las FDI que operaban en la zona de Ganim, en la División Menashe. No hay bajas entre nuestras fuerzas", indicó un portavoz militar en un comunicado.

Los hechos ocurrieron pocas horas antes del comienzo del día más sagrado del calendario judío, el Yom Kipur (Día de la Expiación).

Durante la festividad, que dura unas 25 horas, los judíos observantes se abstienen de comer y beber, así como de realizar diversas actividades, y la vida pública queda prácticamente paralizada en Israel.

Netanyahu anunció cierres y despliegue militar

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo un despliegue militar y el cierre de pueblos en Cisjordania ocupada tras la fuga del atacante palestino que abatió a tiros a un israelí cerca de un asentamiento.

"He ordenado al Ejército de Defensa de Israel (IDF) y al Servicio de Seguridad Interna (Shin Bet) que actúen en Cisjordania con efectivos reforzados, impongan cierres y lleven a cabo operaciones ofensivas y detenciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. He ordenado que se proceda a la demolición inmediata de la vivienda del terrorista", anuncio el primer ministro en un comunicado.

"Ningún terrorista está a salvo, ni siquiera quienes les han ayudado; todos pagarán por ello: en Gaza, en el Líbano y en Judea y Samaria", amenazó.

Tras varias horas fugado, el atacante fue arrestado por una unidad especial militar israelí, indicó un comunicado castrense. Además, el Ejército israelí informó de que mató a un palestino y arrestó a otro después de que intentaran atropellar a varios soldados cerca del asentamiento de Ganim, al norte de Cisjordania ocupada, en un incidente separado.

La Yihad Islámica Palestina y el grupo islamista Hamás celebraron los ataques en sus canales, y enviaron sus condolencias a la familia del palestino abatido durante el atropello frustrado.

En paralelo, el presidente israelí, Isaac Herzog, aseguró en otro comunicado:"En vísperas de esta festividad sagrada, que quede claro: el terrorismo no nos quebrantará ni socavará nuestro espíritu. Nos mantendremos firmes frente al terrorismo: unidos, resueltos y llenos de fe".

Israel considera ataques "terroristas" a todos aquellos perpetrados por palestinos, quienes esporádicamente matan a uniformados o colonos que viven en Cisjordania ocupada. Se estima que 3,3 millones de palestinos viven junto a cientos de asentamientos -ilegales según el derecho internacional- donde residen unos 700.000 colonos.

Según datos de la ONG B'Tselem, las fuerzas israelíes y los colonos han matado desde el 7 de octubre de 2023 a más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, incluidos más de 240 niños y adolescentes palestinos.

La ONU afirma que 41 israelíes, entre civiles y personal de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes en Cisjordania en ese mismo periodo.

Ministro de Seguridad Nacional pidió la horca para el palestino que mató al colono en Cisjordania

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y exconvicto Itamar Ben Gvir, exigió que el palestino sea "ejecutado" y condenado a la pena de muerte, según la ley propuesta por su partido y aprobada el pasado marzo.

"Este es el primer caso que cumple los criterios de la ley de pena de muerte para terroristas que hemos aprobado. El terrorista está vivo, por lo que se trata de una pena obligatoria", dijo Ben Gvir en X, junto a una foto del presunto agresor tumbado en un hospital en Ramala, donde fue detenido tras el ataque.

"¡Exigimos que se aplique la ley de pena de muerte para terroristas que ha aprobado Poder Judío (su formación) y que se ejecute la pena de muerte contra el maldito terrorista responsable del atentado!", añadió.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y otras organizaciones de derechos humanos presentaron una petición ante el Supremo israelí exigiendo la derogación de la ley, al considerarla inconstitucional y discriminatoria.

Dicha ley establece que los condenados por actos letales de terrorismo y juzgados por un tribunal militar (lo que excluye a los israelíes, afectando así solo a la población palestina) serán por defecto sentenciados a muerte, a menos que el tribunal determine circunstancias especiales a favor de la cadena perpetua.