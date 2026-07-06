Policía israelí lanzó una granada aturdidora dentro de un auto de palestinos y bloqueó la puerta

Un agente de la Policía Fronteriza israelí fue grabado insultando a un conductor palestino y lanzando una granada aturdidora dentro de su vehículo, para instantes después bloquear la puerta a fin de que estallase con los pasajeros dentro, reveló este lunes la ONG B'Tselem que difundió el vídeo de una cámara de seguridad.

El ataque deliberado se produjo ayer, domingo, durante una incursión militar israelí en el campamento de refugiados de Qalandia, sur de Ramala.

En el vídeo, se ve como el policía -de espaldas- parece hablar con el conductor de un vehículo blanco con matrícula verde palestina, para poco después arrojar una granada al asiento delantero y presionar el cristal de la puerta con el brazo izquierdo, mientras el conductor intenta escapar.

La granada entonces estalla dentro del vehículo -provocando una humareda- y otros dos pasajeros salen del vehículo por el otro lateral, chillando y asustados.

A preguntas de EFE sobre lo ocurrido, la Policía israelí indicó que "las imágenes parecen mostrar a un agente actuando de manera incompatible con los procedimientos policiales" y añadió que ha remitido el asunto a la División de Asuntos Internos.

En esta misma redada, los soldados mataron ayer en Ramala a un adolescente palestino de 16 años, Walid Abu Sneineh, e hirieron a otros tres, según confirmó el Ministerio de Sanidad palestino.

Su muerte se produce menos de una semana después de que Israel matase, el pasado 29 de junio, al niño de 15 años, Amir Ahmad Jaber, que recibió un "disparo en la cabeza y otro en el pecho" por parte de los soldados durante otra redada militar en el barrio de Umm al Sharayet en la ciudad de Al Bireh, según detalló Sanidad en un comunicado.

Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a 243 niños y adolescentes palestinos en Cisjordania ocupada, entre ellos cinco a manos de colonos.

Solo en lo que va de 2026, Israel ha matado al menos a 16 menores, mientras que en 2025 fueron 54 los menores de edad asesinados. De estos últimos, Israel retiene al menos 18 cuerpos sin vida de estos niños sin que sus familias puedan enterrarlos.

También ayer, el Ejército israelí retrasó la evacuación a una ambulancia de un bebé palestino de cuatro meses en Deir Ammar, al oeste de Ramala, ocasionando que llegase tarde al hospital y que falleciera de un paro cardíaco.