¿Buscar acuerdos o ganar por un voto? Debate de la megarreforma entra en recta final

Este lunes el Senado comienza la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, en medio de un debate acerca de la importancia de buscar los acuerdos más amplios posibles con la oposición, que se contrapone a quienes creen, en el oficialismo, que basta con que cada uno de los artículos se apruebe con un voto de ventaja, para dar rapidez a la tramitación.

De cara a esta parte del proceso legislativo, que se dará en primera instancia en diferentes comisiones de la Cámara Alta, en El Primer Café de Cooperativa el director del Área Política de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla, afirmó que "para dialogar se requieren al menos dos. Hay disposición del Gobierno a dialogar y mantener las ideas matrices o la idea fuerza".

"Yo creo que el Gobierno hoy día va a enfrentar esta semana que es clave con una decisión: primero, tramitar el proyecto en lo que queda el mes de julio, que me parece que es correcto dadas las circunstancias macroeconómicas del país y sobre todo de empleo. Hay propuestas de la oposición y el Gobierno tomó la decisión de conversar, el ministro (de Hacienda, Jorge Quiroz) está sentado en la mesa que se formó en el Senado y lógicamente que tendrán que haber conversaciones que permitan que ideas de uno se sumen al proyecto e ideas de otro se bajen del proyecto", añadió el exsubsecretario del Interior.

Para Ubilla el límite es claro en cuanto a llegar a acuerdos: "Si el Gobierno visualiza que el proyecto se desdibuja, tendrá la opción de jugársela por ganar por un voto. Yo espero que no sea así, que haya artículos que se voten por una amplia mayoría. Y habrá otros que se ganarán por un voto. Pero esa es la democracia, quitémosle el dramatismo a eso. ¿Y cuál es el límite? Para la oposición que se desdibujen sus propuestas; para el Gobierno lo mismo en sentido inverso. Ahí tendrán que encontrar el equilibrio".

Solari: Quiroz descarta diálogo en temas medulares

Para Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, existe poca opción de que se avance en acuerdos amplios: "Yo tengo la idea de que el proyecto va a terminar legislándose más bien por un voto o por pocos votos, y va a salir bastante parecido a como entró, porque me guío por los dichos de ayer del ministro Quiroz: Él, en los aspectos medulares que cuestiona la oposición, los descarta por entero como campos de conversación. Por ejemplo, el tema de las contribuciones a las personas de altos ingresos; en vez de moverse a la lógica de focalizar entre las personas pobres y poner ahí el beneficio de la exclusión del pago de contribuciones, él lo mantiene tal cual diciendo que es una promesa de campaña".

El exministro también apuntó al tema de las posibles compensaciones para la baja de impuestos a las grandes empresas, que ha sido propuesto por la oposición y el Ejecutivo no lo ha acogido: "Aquí va a haber una reducción de ingresos fiscales que no van a ser compensados y resulta que estamos teniendo hoy día el peor de todos los mundos porque, en medio de una baja de actividad económica, lo que hay es una reducción del gasto fiscal y simultáneamente una transferencia a precios a los ciudadanos, con lo cual tú has golpeado la demanda por dos lados: has hecho más caras las cosas para la gente y, por otro lado, la política fiscal no está jugando el rol reactivador que debería jugar".

"Y a eso le agregas, entonces, como guinda de la torta, un proyecto que baja impuestos y, en este caso, según el concepto de la invariabilidad por 25 años. No creo que sea un campo en el cual podamos acercarnos uno y otro. Es un proyecto de reducción de ingresos fiscales sin compensación y cuya compensación vendría hipotéticamente con los números que hemos visto del Imacec ya a esta altura a mediados de la década", argumentó Solari.

Pezoa: Llegado a un punto se gana con un voto más

Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, expuso su creencia de que debe haber diálogo entre Gobierno y oposición porque "en política, y particularmente en democracia, uno tiene que estar dispuesto a acordar. Si no está uno dispuesto a acordar, difícilmente puede gobernar, sin desconocer que también los gobiernos tienen que sacar adelante sus programas".

Sin embargo, defendió la postura del Gobierno para hacer avanzar la megarreforma: "Desde el Presidente hacia abajo se ha afirmado que, llegado el punto, en democracia se gana con un voto más. Me parece que la intención del Gobierno, con toda la premura que hay por sacar este proyecto adelante, o este conjunto de proyectos adelante, está abriendo y abriéndose a dialogar más con la oposición para lograr tener un apoyo más amplio".

Y reconoció que "un apoyo más amplio permite pensar que también puede durar más en el tiempo un proyecto, porque si se gana por un voto siempre existe el riesgo de que al gobierno siguiente se cambie la composición de la fuerza y por un voto también a uno le cambien un proyecto que está funcionando en el país. Entonces yo creo que el Gobierno se ha abierto a esa necesidad, eso yo creo que va a implicar también hacer algunas concesiones en algunos puntos. Creo que el gran esfuerzo del gobierno va a ir en dos líneas: que el proyecto se tramite rápido y que no se difumine a tal punto que ya no se parezca en nada al proyecto que se ha presentado".

Ruz: Prueba de fuego para el Gobierno

Luis Ruz, presidente del consejo directivo del centro Democracia y Comunidad, estimó que "la tramitación de lo que queda de la megarreforma va a ser una prueba de fuego para el Gobierno respecto de cómo va a conducir al país. Si gana la lógica de imposición, si no se abre de verdad a la posibilidad de acuerdo, un diálogo más amplio, en los hechos, el Gobierno y particularmente el Ministro Quiroz van a estar siguiendo el relato y el consejo de Johannes Kaiser, quien entiende la política con una lógica bien distante de lo que todos entendemos por la democracia liberal".

"Yo acá le diría al Gobierno que, si bien la política es la lucha por el poder mediante los mecanismos institucionales, también es la capacidad de cooperación. Y uno esperaría que en lo que queda del trámite de la reforma, del proyecto de Reconstrucción, efectivamente se abra a generar un acuerdo, un pacto que permita a Chile en el mediano plazo tener un acuerdo que se sostenga", añadió.

"Hay cuestiones que están en el corazón del proyecto del Gobierno que, si no se abre a dialogar, a lo menos a tener un acuerdo más amplio, puede que resulte ganando la votación por un voto, pero eso no va a ser bueno para el país. Entonces ojalá que el ministro Quiroz se abra de verdad a un diálogo, pero en aquellos temas que son sustantivos y no en las cuestiones laterales del proyecto", sentenció Ruz.