Sernac ofició a organizadores de los shows de BTS en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor ofició a los organizadores de los tres shows que ofrecerá el grupo BTS en Chile en el mes de octubre.

La semana pasada los conciertos quedaron en vilo luego de que el Ministerio del Deporte decidiera no autorizar el uso del Estadio Nacional argumentando que había compromisos previos.

Tras una arrolladora protesta digital, el gobierno echó pie atrás y aseguró que el recinto de Ñuñoa sí estará disponible para las presentaciones de los surcoreanos debido a "los nuevos antecedentes técnicos entregados por parte de la productora".

Sin embargo la incertidumbre entre los fans de BTS motivó 80 reclamos ante el Sernac, por lo que el ente fiscalizador inició oficios contra la productora DG Medios y la ticketera Ticketmaster.

Además solicitaron planes de contingencia en materia económica en caso de que los conciertos no se concreten. "Mantenemos un compromiso permanente con el resguardo y la tranquilidad de los consumidores, por lo que nos mantendremos activamente monitoreando el desarrollo de estos eventos", complementó Sernac.