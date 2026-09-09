Prensa israelí: Emiratos alertó a Netanyahu que Hamás planeaba atacar en octubre de 2023

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles que demandará por difamación al periódico Haaretz por su información sobre la advertencia del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En una publicación en X, Netanyahu afirmó que no mantuvo ninguna conversación con el presidente emiratí entre comienzos de septiembre de 2023 y el 7 de octubre, y añadió que también demandará al periodista que publicó la noticia y a "otros actores" que, según su versión, "han urdido una calumnia" contra él.

Según el diario israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en "decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia", la conversación se produjo por vía telefónica en los últimos días de septiembre de 2023, duró 45 minutos y fue desoída por Netanyahu.

De acuerdo a Haaretz, Bin Zayed concretó que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

También estuvo presente durante la llamada un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación "en serio", pero "para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma", detalla el artículo de Haaretz.

Tras la publicación, el diario Times Of Israel indicó que había confirmado el contenido de la noticia con una fuente emiratí familiarizada con la conversación.

En su mensaje, Netanyahu asegura que se ha revisados "minuciosamente" el diario de llamadas del primer ministro esos días y no se ha encontrado rastro de la llamada. Tampoco hay rastro, dice, de que un representante de los Emiratos fuera a su oficina con un teléfono encriptado por el que, según el diario, se produjo la llamada.

"No hay ninguna posibilidad de entrar en la oficina del primer ministro sin documentación y registro por parte de los servicios de seguridad", afirma.

El primer ministro acusa a Haaretz y a sus autores de fabricar una "calumnia maliciosa" con fines políticos y vincula la publicación con la campaña electoral en Israel, que celebrará comicios generales el 27 de octubre.

La publicación de esta exclusiva llega pocos días después de que Netanyahu desatara una fuerte polémica en Israel al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir "deliberadamente" no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de "teoría de la conspiración" electoralista.

En su mensaje de este miércoles, Netanyahu vuelve a arremeter contra ellos y atribuye la información de Haaretz a un intento de "distraer" al público.

Tras la publicación, la oposición israelí acusó en bloque a Netanyahu de ignorar las advertencias sobre un posible ataque.

EAU dice que ha compartido "inteligencia relevante" con Israel cuando ha sido necesario

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos afirmó el martes que ha compartido con Israel "toda la inteligencia relevante" cuando ha sido necesario, aunque evitó pronunciarse sobre la investigación de Haaretz.

"Las entidades gubernamentales de EAU e Israel han mantenido líneas de comunicación abiertas y directas desde el inicio de su relación hace más de cinco años. Cuando es necesario, toda la inteligencia relevante se ha comunicado y se sigue comunicando entre las entidades correspondientes", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un escueto comunicado.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores subraya que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no hace comentarios sobre noticias o especulaciones de los medios relativas a las conversaciones entre líderes gubernamentales", dijo el departamento, que añadió que "el compromiso de EAU desde el 7 de octubre se ha dirigido constantemente hacia la desescalada, la estabilidad regional y la prevención de la violencia".