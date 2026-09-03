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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Netanyahu asegura que el derrocamiento del gobierno iraní "no es imposible y está al alcance"

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

"Estoy convencido de nuestra capacidad para acabar con esta amenaza de una vez por todas, está cerca", aseguró el primer ministro israelí.

El país persa se encuentra "más débil que nunca" y está "peleando por su vida", agregó.

Netanyahu asegura que el derrocamiento del gobierno iraní
 Xinhua (archivo)

Los dichos de Netanyahu se enmarcan en la escalada entre EE.UU. e Irán, donde el primero ha atacado y efectuado sanciones económicas al segundo.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que derrocar al Gobierno de Irán se volvió un objetivo principal que se encuentra "al alcance", en medio de la escalada de tensiones regionales.

"Estoy convencido de nuestra capacidad para acabar con esta amenaza de una vez por todas. Esto significa derrocar a este régimen", comentó Netanyahu ante el Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel durante un evento realizado por el Año Nuevo judío en Tel Aviv.

"Esta es la misión central que aún tenemos por delante, pero está cerca. No es imposible, está al alcance", aseguró.

Además, Netanyahu afirmó que el liderazgo de Irán se encuentra "más débil que nunca" y que está "peleando por su vida", y advirtió a los enemigos de Israel: "No se metan con nosotros".

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y ataques con drones dirigidos contra Tel Aviv y contra las bases y activos estadounidenses en la región, y reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz.

En las semanas recientes, Estados Unidos ha intensificado la presión económica sobre Irán, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró un "Día D económico" contra ese país al anunciar nuevas sanciones destinadas a aislar aún más su economía.

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