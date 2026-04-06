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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Egipto

Egipto ejecuta en la horca a joven por femicidio de estudiante

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El condenado asesinó a la víctima en 2022 con más de 30 puñaladas tras una ruptura sentimental, en un caso que generó indignación pública.

Egipto ejecuta en la horca a joven por femicidio de estudiante
 Pixabay (referencial)

El crimen reactivó el debate sobre la violencia contra las mujeres en el país, donde cifras de la ONU alertan su alta prevalencia.

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Las autoridades egipcias anunciaron este lunes la ejecución de un joven que asesinó con un arma blanca a una estudiante tras una ruptura sentimental, en un caso de femicidio que desató una ola de indignación en el país árabe.

El condenado fue ejecutado en la horca tras quedar firme la sentencia después de que en 2022 fuera detenido en la ciudad de Zagazig, en el norte de Egipto.

En agosto de 2022, el culpable, identificado como Islam Mohamed Fathi, apuñaló más de 30 veces el cuerpo de la estudiante de Comunicación Salma Bahgat, mientras esperaba a una amiga en la entrada de su lugar de trabajo, según las autoridades de Egipto.

Tras su detención, el asesino fue internado en un hospital psiquiátrico de El Cairo durante 27 días por decisión del tribunal para examinar su estado de salud mental, y se determinó que fue plenamente responsable de sus actos en el momento que cometió el crimen.

Este femicidio se suma a otros tantos que se producen en Egipto y en la región de Medio Oriente que hacen saltar las alarmas de la población y de las autoridades.

El 99,3 % de las mujeres en Egipto han sido acosadas o asaltadas sexualmente en algún momento de sus vidas, según Naciones Unidas.

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