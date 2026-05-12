Ante división en el gobierno de Netanyahu, oposición pretende adelantar las elecciones

El partido centrista Yesh Atid, principal formación de la oposición israelí, solicitó este martes a la Knéset (Parlamento de Israel) la convocatoria de una sesión plenaria para debatir un proyecto de ley con el que buscan la disolución de esta cámara legislativa y, como consecuencia, un adelanto electoral.

La petición se formalizó después de que la facción Déguel Hatorá, del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, que integra el gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu, anunciara que respaldaría cualquier propuesta de disolución de la Knéset, como rechazo a la idea del primer ministro de integrar a los estudiantes de las escuelas talmúdicas en el Ejército israelí.

Y es que días atrás Netanyahu declaró que no tiene intención de aprobar un proyecto de ley que exima a los estudiantes de las yeshivás, hasta ahora dedicados exclusivamente al estudio de la Torá y el Talmud, del servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Ya no confiamos en Netanyahu. De ahora en adelante, solo haremos lo que sea bueno para el judaísmo jaredí (ultraortodoxo) y el mundo de las yeshivás (escuelas religiosas judías). Debemos trabajar para disolver la Knéset lo antes posible. El concepto de bloque ya no existe para nosotros", dijo el rabino Dov Lando, de Déguel Hatorá, tras reunirse con los diputados de su facción.

Asimismo, la otra facción de Judaísmo Unido de la Torá, Agudat Israel, ha indicado que apoyará igualmente la disolución de la Knéset si se somete a votación.

Mociones de otros partidos

En este contexto, Yesh Atid (Hay Futuro, en hebreo), segunda formación más votada en 2022 tras el Likud de Netanyahu; el partido de izquierdas Los Demócratas; e Israel Beitenu (Israel Nuestro Hogar), de corte derechista, nacionalista y secular, presentaron hoy sus diferentes peticiones para que la Knéset convoque una sesión plenaria la próxima semana y debatan la hipotética disolución y el adelanto electoral.

Desde Israel Beitenu aseguraron incluso que su proyecto de ley para disolver el Parlamento israelí tiene "el objetivo de adelantar elecciones y reemplazar al gobierno responsable de la masacre del 7 de octubre, los mayores fracasados en la historia del país".

Sin embargo, el empuje por el malestar de la formación ultraortodoxa Judaísmo Unido de la Torá ha propiciado que Meirav Ben Ari, coordinadora de las formaciones de la oposición al actual gobierno de Netanyahu, pidieran a la presidencia de la Knéset que la sesión se produzca mañana mismo, sin obtener respuesta hasta el momento.

Una vez se fije la fecha de la sesión plenaria, el proyecto de ley para la disolución de la Knéset debe ser aprobado en una lectura preliminar y tres legislativas, proceso tras el que daría comienzo un plazo de 90 días para la celebración de elecciones generales.

De ser así, los comicios tendrían lugar en agosto, dos meses antes de la fecha inicialmente prevista, fijada para este 27 de octubre.

Degel HaTorah por sí solo no podría garantizar el éxito de una votación para disolver la Knéset, y necesitaría el respaldo del partido ultraortodoxo sefardí y mizrají Shas, que cuenta con 11 diputados, también conforma el gobierno de coalición y que no se ha prodigado con amenazas similares por ahora.