Hernán López, chileno que reside en el kibutz (comunidad agrícola) israelí Gezer, relató cómo se vivió el ataque iraní ejecutado contra el Estado hebreo en respuesta a los bombardeos conjuntos de Tel Aviv y EE.UU. de esta madrugada.

"A las 08:00 de la mañana recibimos en nuestros teléfonos una advertencia de la comandancia del Ejército que se dedica a la seguridad interior, avisándonos que iba a haber un peligro. La gente conoce este aviso y se acercó a los refugios, así que lo hicimos", contó el compatriota.

"Se escuchan explosiones constantemente, pero son a mucha altura porque los sistemas antimisiles hacen explotar estas cosas lejos. Entonces, tú escuchas, ves la estela de los misiles y ves las explosiones. Israel es chico, por lo que a pesar de que no sea tan cerca, igual lo ves todo. Ahora nosotros estamos acostumbrados a ello", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO