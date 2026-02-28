Gabriel Moraga, coordinador de la Unidad de Ciencia de Datos del Ministerio Público, conversó con Cooperativa sobre el último informe en el que se reveló que los robos violentos de vehículos cayeron un 28% durante el 2025.

Moraga precisó que para la elaboración del informe se utilizó inteligencia artificial: "Venimos hace un par de años sacando reportes de fenómenos criminales de temas complejos como secuestro, extorsión; y en general los volúmenes de casos eran manejables por revisores humanos y analistas. Ahora, en el tema de encerronas, robos violentos, nos topamos con un volumen de casos muy grande (…) Utilizamos IA para revisar más de 400.000 relatos policiales en busca de caracterizar estos delitos y poder identificar efectivamente si esto correspondía a un robo violento de vehículo y luego tipificarlo. Ese trabajo, humanamente, nosotros lo calculamos: nos hubiese tomado 20 años".

En esa línea, señaló que gracias a lo anterior se pudo identificar que "el delito se concentra típicamente después de las ocho de la tarde, entre las ocho y las doce (de la noche), y en la madrugada a la una. Eso es más o menos donde mayor se concentra el delito. También es que existe un alto uso de armas para cometer este delito, ya sea arma de fuego —que es la mayoría—, existen también mixtos (es decir, armas de fuego con arma blanca), arma blanca y también otros tipos de artículos misceláneos".

"Pudimos definir distintas tipologías. Dentro de una que nos llamó la atención fue el ‘abordazo’, que básicamente no es lo típico de encerrarte mientras tú vas en un vehículo, sino que es un grupo de personas que va... tú puedes estar estacionado entrando al vehículo, te abordan y te roban. Eso nos apareció el 53% de las veces. Luego sigue ‘encerrona’ con un 32% aproximadamente. Otra modalidad interesante que nosotros no conocíamos tan bien era el tema de ‘falso pasajero’, que son de estas aplicaciones tipo Uber, por ejemplo, donde se hacen pasar por pasajeros reales, pero una vez que toman el vehículo te abordan, te intimidan y te quitan el vehículo; eso es un 11%. Y los ‘portonazos’ actualmente es la categoría con menor proporción, de alrededor de un 4,2%", detalló.

LEER ARTICULO COMPLETO