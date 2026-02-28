El académico Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, abordó en Cooperativa el ataque realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán esta mañana, lo que motivó una respuesta con bombardeos en Baréin, Catar y Jerusalén.

El experto advirtió que la situación puede "ser muy compleja y va a tener un mayor aliento que lo que vimos en el caso de Venezuela, por hacer una comparación". En esa línea, explicó que "Irán está esperando una respuesta que al menos aglutine a los chiíes que de alguna manera comanda, respecto a rechazar esta intervención. Hay que tener mucha claridad: estamos hablando de una operación que involucra una cantidad de activos miliares (de Estados Unidos) que no veíamos desde el año 2003 (…) Este ataque hay que interpretarlo con dos objetivos contra Irán: neutralizar cualquier capacidad de desarrollo nuclear y dañar seriamente su capacidad misilística".

Por otro lado, Aranda señaló que los ataques no tendrán un efecto directo a Chile ni Latinoamérica, pero "sí indirectas. Desde luego anticipa que significará una subida del precio del petróleo y que Irán puede también decidir en algún momento bloquear el Estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 30 y 35% de todo el petróleo mundial. Eso podría dislocar los mercados (…) También puede desatar otro tipo de acciones, como ataques de radicales islamistas en Occidente, frente a eso hay que ser muy cauteloso".

