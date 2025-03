Netanyahu amenaza a Hamás con "más medidas" en su contra con el apoyo de Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó este domingo a la organización islamista Hamás con "más medidas" si no entrega a los rehenes que siguen en el enclave, e insistió en extender la primera fase de la tregua en Gaza, en lugar de pasar a la segunda.

"Tomaremos más medidas si Hamás sigue reteniendo a nuestros rehenes. Y en todo esto, Israel sabe que Estados Unidos y el presidente (Donald) Trump nos cubren las espaldas", dijo Netanyahu en un videocomunicado difundido por su oficina.

Esa amenaza constituyó la principal variación respecto a su anuncio del viernes por la noche, que fue en hebreo.

Netanyahu no dio detalles sobre qué implicarían las nuevas medidas, que se sumarían al veto que Israel mantiene desde el sábado al acceso de ayuda humanitaria a Gaza, de la que depende su población, al alegar que Hamás "la roba y evita que la población la reciba".

El líder israelí dedicó el video a agradecer a Trump su asistencia, tanto por aprobar este domingo la venta de armas por 4.000 millones de dólares a Israel, como por su apoyo a la hora de presionar para que se ejecutara el acuerdo en Gaza.

"Lo ha mostrado (su apoyo) enviándonos todas las municiones que fueron retenidas. Así, da a Israel las herramientas que necesitamos para finalizar el trabajo contra el eje terrorista de Irán", aseguró Netanyahu.

