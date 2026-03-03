Netanyahu asegurá que atacará "aún con más fuerza" a Irán y Hizbulá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que atacará "aún con más fuerza" a Irán y a la milicia chií libanesa Hizbulá, después de que esta última decidiera involucrarse en la guerra regional abierta con la ofensiva inicial de Israel y EE.UU. contra Irán el sábado.

"Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan los cielos de Teherán y también los del Líbano. Hizbulá cometió un grave error al atacarnos", dijo Netanyahu desde la base aérea de Palmajim, según un comunicado de su oficina.

"El Gobierno libanés debe comprender, y el pueblo libanés debe entender, que Hizbulá los está arrastrando a una guerra que no les corresponde", añadió el primer ministro israelí durante su visita a estas instalaciones militares, en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir.

Al inicio de la misma, recibió un informe operativo y, posteriormente, conversó con los operadores de drones y los equipos técnicos.

Israel y Estados Unidos iniciaron durante la madrugada del sábado la operación 'Furia Épica', como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado alrededor de 800 muertos en Irán. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Irán, por su parte, ha lanzado ataques en represalia contra Israel y otros países de la región: Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Kuwait y Chipre.

Israel, donde se han registrado 10 muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra Hizbulá, donde al menos 52 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut, el sur del país y el oriental valle de la Becá.