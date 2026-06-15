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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Netanyahu confirmó que se presentará a las elecciones: "Tengo la intención de ganar"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El primer ministro israelí abordó la situación en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La ratificación llega después que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera en duda que el mandatario que quisiera continuar.

Netanyahu confirmó que se presentará a las elecciones:
 EFE (Referencial)
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene "la intención de ganar".

"Me voy a presentar y tengo la intención de ganar", dijo a preguntas de los periodistas de medios israelíes en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El pasado 10 de junio, en un breve comunicado, su partido Likud ya había anunciado que Netanyahu concurriría en próximas elecciones y que "con la ayuda de Dios" ganaría, a modo de respuesta a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que en entrevista con la cadena ABC puso en duda de quisiera continuar.

"No lo sé, ha tenido una carrera increíble. ¿Quiere continuar? Porque, como saben, es un primer ministro en tiempos de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra, y saben que es un primer ministro en tiempos de guerra", dijo entonces Trump.

Netanyahu es el mandatario que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel, el cual ocupa casi de forma ininterrumpida desde 2009, tras un primer mandato de 1996-1999.

Muchos en Israel le responsabilizan de no haber previsto el ataque de Hamás en octubre de 2023 que causó más de un millar de muertos en Israel, así como de la laxitud frente al alistamiento militar de los ultraortodoxos o el creciente aislamiento de Israel en la esfera global.

Según una reciente encuesta del Instituto para la Democracia de Israel (IDI), realizada entre el 31 de mayo y el 5 de junio, el 61 % de los israelíes -y el 57 % de los israelíes judíos- no creen que Netanyahu deba presentarse en los próximos comicios, un porcentaje que sube hasta el 83 % entre los palestinos con ciudadanía israelí.

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