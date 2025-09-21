Netanyahu defenderá "la verdad de Israel" ante la ONU: "La paz a través de la fuerza"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la próxima semana presentará ante la Asamblea General de la ONU "la verdad de Israel" y su "visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza".

En un mensaje al inicio la reunión del gabinete de su gobierno, difundido por su oficina, Netanyahu recordó que tras participar en la Asamblea, donde varios países tienen previsto reconocer el Estado palestino, se reunirá con el "amigo" de Israel y presidente estadounidense, Donald Trump, con quien tiene "mucho de que hablar".

"En la ONU, presentaré la verdad. Es la verdad de Israel, pero es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza", afirmó.

Según Netanyahu, en la ONU Israel tendrá que luchar "contra la falsa propaganda" en su contra y los llamamientos al establecimiento de un Estado palestino que, dijo, "pondrán en peligro" la existencia del país y "constituirán una recompensa absurda para el terrorismo".

"La comunidad internacional nos escuchará sobre este asunto en los próximos días", añadió.

Netanyahu tiene previsto hablar ante la Asamblea General en Nueva York el viernes y reunirse el lunes siguiente con Trump en Washington.

"Esta será la cuarta vez que me reúno con él desde el inicio de su segundo mandato, más que con cualquier otro líder mundial. Y tenemos mucho de lo que hablar", dijo.