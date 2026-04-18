Pese a tregua y prohibición de EE.UU., Israel volvió a bombardear el sur del Líbano

El Ejército israelí informó este sábado de nuevos bombardeos en el sur de Líbano pese al alto el fuego vigente, al asegurar que actuó en "legítima defensa" contra una supuesta célula de Hizbulá detectada en las proximidades de sus tropas desplegadas en la zona.

En un comunicado, el Ejército afirmó que sus soldados identificaron a un grupo que, según su versión, "violó los acuerdos de alto el fuego" al acercarse a la línea tras las que sus soldados se encuentran apostados.

De acuerdo con la nota militar, la Fuerza Aérea israelí atacó al grupo de supuestos milicianos "en una rápida respuesta operativa" con el objetivo de neutralizar lo que calificó como una amenaza inmediata.

Asimismo, los militares señalaron que bombardearon un supuesto pozo subterráneo en el sur de Líbano, donde habrían detectado la presencia de miembros del movimiento chií Hizbulá.

El Ejército israelí sostuvo que estas acciones no contravienen el alto el fuego, al enmarcarlas en medidas de autodefensa autorizadas por el mando político. "Las acciones emprendidas en legítima defensa y para neutralizar amenazas inmediatas no están restringidas por el alto el fuego", afirma el comunicado.

Este mensaje llega después de que el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que Washington ha prohibido a Israel bombardear Líbano como parte del alto el fuego.

Primer muerte de un soldado israelí bajo la tregua

Asimismo, el Ejército israelí anunció este sábado la muerte en el sur del Líbano de uno de sus soldados, siendo el primero desde la entrada en vigencia de la tregua y el décimo cuarto en el país vecino desde el inicio de la ofensiva.

Según un comunicado castrense, el soldado, identificado como el sargento de la reserva Barak Kalfon, falleció en combate en un incidente en el que otros tres soldados resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de estado moderado.

Según dijo una fuente militar a EFE, el incidente se produjo el viernes, cuando tropas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio en la localidad de Jibin, en el sector occidental del sur de Líbano.

Durante la inspección del inmueble, que posteriormente fue identificado como una estructura con explosivos ocultos, se produjo la detonación de un artefacto que causó la muerte del suboficial y heridas a los otros tres militares.

Los soldados heridos fueron evacuados a un hospital para recibir tratamiento médico y sus familias ya han sido notificadas, añadió está fuente vinculada al Ejército.

Hizbulá adviertió que responderá a violaciones al alto el fuego

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, alertó este sábado de que su formación responderá si Israel viola el alto el fuego en vigor y aseguró que está dispuesto a colaborar con el Estado libanés en una iniciativa que priorice restablecer la "soberanía" nacional.

"Porque no confiamos en el enemigo, los combatientes de la resistencia seguirán en el terreno con los dedos en el gatillo y responderán a las violaciones como corresponda", dijo el clérigo chií en un comunicado.

"No puede haber un alto el fuego solo por parte de la Resistencia, debe ser mutuo. No aceptaremos 15 meses de soportar pacientemente una agresión israelí mientras esperamos una diplomacia que no ha logrado nada", agregó.

En los alrededor de 15 meses transcurridos entre la entrada en vigor del anterior cese de hostilidades a finales de 2024 y el estallido del actual conflicto a comienzos del mes pasado, las tropas israelíes siguieron atacando el territorio libanés prácticamente a diario y ocupando cinco de sus colinas.

Por ello, Qassem instó a implementar como "siguiente paso" las demandas que su formación lleva poniendo sobre la mesa desde entonces, incluido el final de los ataques israelíes y la salida de sus tropas del sur del Líbano, donde ahora pretende establecer una "zona de seguridad".

Pese al nuevo cese de hostilidades implementado hace dos días, Israel se niega a retirarse del territorio libanés, después de anunciar en las semanas previas que quería ocupar toda la franja que va desde el río Litani hasta la frontera de facto.

Entre sus demandas, el líder del movimiento también citó la liberación de prisioneros en manos de Israel, el regreso de los desplazados a todo el sur y la reconstrucción de las regiones golpeadas por ambas guerras con apoyo de la comunidad internacional.

"Hizbulá está abierto a la plena cooperación con las autoridades libanesas en un nuevo capítulo para lograr la soberanía de nuestra nación, dentro de un marco de unidad, prevención de contiendas internas y utilización de nuestras fortalezas dentro de una estrategia de seguridad nacional", aseguró Qassem.

"Juntos, construiremos nuestra nación y evitaremos que poderes extranjeros impongan su voluntad y logren los objetivos del enemigo israelí a través de la política", agregó, en aparente referencia a Estados Unidos, mediador en el alto el fuego.