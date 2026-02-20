Cobresal dejó escapar la victoria en el final ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", con un empate 1-1 por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Los goles fueron anotados por Steffan Pino para los "Mineros" y Jorge Henríquez para el "León de Collao".

LEER ARTICULO COMPLETO