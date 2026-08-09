Más de 4.300 personas han muerto en el Líbano desde inicio de ofensiva israelí en marzo

Al menos 4.335 personas han muerto y otras 12.277 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, que dio comienzo tras el lanzamiento de ataques del grupo chií Hizbulá contra Israel en solidaridad con su aliado, Irán.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un breve comunicado que "el saldo total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 9 de agosto es de 4.335 mártires y 12.277 heridos", en un momento en el que los equipos de emergencia están hallando cadáveres debajo de los escombros.

La violencia en el Líbano ha remitido significativamente desde que a finales de junio Israel y el Gobierno libanés firmaran un acuerdo marco de seguridad, que ha permitido a los equipos de rescate acceder a las zonas más afectadas por los bombardeos israelíes, especialmente en el sur del país mediterráneo.

Sin embargo, el Ejército israelí sigue bombardeando con artillería varias localidades del sur del Líbano, como ha ocurrido este domingo en Mayfadoun y Zawtar al Sharqiya, pese a los avances en las conversaciones directas entre Beirut y Tel Aviv sobre el alto el fuego, que terminaron el pasado jueves.

El presidente libanés, Joseph Aoun, confirmó este viernes que se lograron "avances positivos" en esas conversaciones, pero solo en materia de disputas fronterizas y en relación a la liberación de prisioneros libaneses, sin hacer mención a los desarrollos sobre la tregua.

Sin embargo, Hizbulá no participa en las conversaciones con Israel y tampoco apoya la interlocución del Gobierno libanés con Tel Aviv, algo que está creando tensiones entre el Ejecutivo y la formación política y armada.