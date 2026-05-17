México: Nueve adultos y una recién nacida murieron tras ataque armado en Puebla

Al menos diez personas, incluida una bebé recién nacida, fallecieron este domingo tras un ataque armado en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro de México).

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) indicó que entre las diez víctimas mortales, hay seis hombres, tres mujeres y una menor, "quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados".

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda y atacaron a una familia aparentemente vinculada al sector del transporte en la región.

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, nueve personas murieron en el lugar y una mujer falleció mientras era trasladada para recibir atención médica.

La dependencia agregó que policías municipales acudieron al inmueble tras el reporte de un ciudadano que observó personas aparentemente sin vida en el lugar y que, al arribar, localizaron a varias víctimas con lesiones por arma de fuego.

Ante los hechos, la fiscalía abrió "una investigación por el fallecimiento de diez personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo", precisó.

Medios locales reportaron que la menor fallecida era una recién nacida y que presuntamente entre los seis varones habría otros dos menores de edad, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.

Tras el ataque, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad y labores de inteligencia para localizar a los responsables.

La Policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales participan en las investigaciones, mientras continúan los patrullajes y revisiones en accesos a la comunidad, añadió la SSP.

El estado de Puebla ha registrado en años recientes distintos episodios de violencia armada, algunos de ellos vinculados por autoridades a actividades del crimen organizado.

En diciembre de 2024, tres hombres murieron linchados por pobladores en Atzitzihuacan, y en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo dejó cuatro muertos, según autoridades estatales.