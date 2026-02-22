La igualdad entre La Serena y U. de Concepción en La Portada
En el marco de la cuarta fecha de la Liga de Primera, Deportes La Serena y Universidad de Concepción firmaron un empate 1-1 en el Estadio La Portada: Los locales iniciaron arriba con anotación de Sebastián Díaz (30'), pero un autogol de Felipe Chamorro a los 38' y un tanto anulado a los granates dejaron la cuenta igualada.
