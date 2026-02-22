Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago34.0°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La igualdad entre La Serena y U. de Concepción en La Portada

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En el marco de la cuarta fecha de la Liga de Primera, Deportes La Serena y Universidad de Concepción firmaron un empate 1-1 en el Estadio La Portada: Los locales iniciaron arriba con anotación de Sebastián Díaz (30'), pero un autogol de Felipe Chamorro a los 38' y un tanto anulado a los granates dejaron la cuenta igualada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados