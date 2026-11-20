El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, indicó este viernes que el Consejo de Seguridad sigue sin llegar a un consenso tras un nuevo sondeo para proponer al nuevo secretario general.

"Desafortunadamente, no hay consenso todavía", declaró Waltz a la prensa a su salida del Consejo de Seguridad, cuyo resultado es confidencial.

El embajador aseguró que el órgano seguirá trabajando para intentar encontrar a un candidato de consenso que suceda a António Guterres, cuyo mandato concluye el próximo 31 de diciembre.

Además, el embajador estadounidense invitó a los candidatos con menos apoyos a retirarse de la carrera para favorecer que se llegue a un acuerdo pronto: "Puede que haya llegado el momento de que algunas personas den un paso al costado".

"Agradecemos a quienes se han presentado, han expuesto su visión y han buscado el apoyo del Consejo y del conjunto de los Estados miembros. Pero, si no lo han conseguido, creemos que probablemente haya llegado el momento de retirarse y dejar que el Consejo considere un número más reducido de candidaturas a las que brindar su apoyo", dijo.

Guiño a América Latina

Waltz afirmó que la Administración de Donald Trump vería "con buenos ojos" y "alentaría" que surgiera una candidatura de América Latina: "Queremos que así sea".

El órgano de paz de la ONU acogió el noveno sondeo de candidatos para suceder a Guterres.

Esta fue la segunda vez, de todas las rondas de votación, que se produjo por el sistema de colores, en el que los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) emiten sus consideraciones en una papeleta de un color diferente al de los otros diez.

Este formato permite conocer si alguna de las cinco potencias veta alguna de las candidaturas, lo que impide que el Consejo la proponga a la Asamblea General.

La última vez que se celebró esta ronda de votación, todas las candidatura recibieron al menos dos votos en contra de los países con derecho a veto, incluida la costarricense Rebeca Grynspan, favorita hasta la fecha.