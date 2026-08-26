Grossi defiende una ONU con más foco y menos redundante en su candidatura a liderarla

El diplomático argentino Rafael Grossi defendió este miércoles la necesidad de reformar la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dotarla de capacidades más focalizadas y eficientes y menos redundante durante un simposio celebrado en Washington en el marco de su candidatura para liderar el organismo multilateral.

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), declaró ante todo su fe ciega en el multilateralismo como herramienta capaz de solventar conflictos y trabajar para la paz y seguridad global y defendió el trabajo "generoso y valiente" de la ONU, cuya labor, dijo, el mundo necesita con premura.

"Necesitamos urgentemente a la ONU. La necesitamos de verdad. Pero no la encontramos, o al menos no la encontramos donde debería estar", explicó Grossi, que entre los problemas que consideró que afectan al ente multinacional está la falta de foco que se ha generado poco a poco desde su fundación hace más de 80 años.

"Tenemos siete u ocho organizaciones haciendo básicamente lo mismo, lo que genera problemas burocráticos muy evidentes y fáciles de detectar. Esto no disminuye en absoluto la importancia del trabajo que realizan algunas de ellas. Sin embargo, nos hemos dispersado tanto que, al final, tenemos un instrumento que está en todas partes sin estar donde debería estar", argumentó.

También esgrimió, frente a quienes hablan de una nueva configuración global, con nuevos grupos o asociaciones de países que vendrían a sustituir al ente multilateral con sede en Nueva York, que la ONU es el único de estos grupos verdaderamente global y que no funciona por afinidad de ideas, más allá de la defensa de su carta fundacional.

"Existe un instrumento -y sigue siendo el único que tenemos- para abordar cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo, los derechos humanos, los asuntos humanitarios y quizás otros muchos", explicó el director general de la agencia atómica de la ONU.

Destacada trayectoria lo hace candidato de primer nivel

Aunque ya no lidera las encuestas después de quedar tercero por detrás de la guyanesa Rodrigues-Birkett y la costarricense Rebeca Grynspan- tanto en el primer como en el segundo sondeo informal realizado hasta la fecha entre candidatos-, Grossi sigue siendo considerado como un candidato de primer nivel.

Su principal baza parece residir en su destacada trayectoria en la gestión de crisis al frente del OIEA, que ha dirigido desde 2019 y al frente del cual ha desempeñado un papel fundamental en la diplomacia internacional en asuntos como el programa nuclear iraní, la descarga de agua de la planta de Fukushima en el Pacífico o la central nuclear de Zaporiya, ocupada por Rusia en Ucrania.

En ese sentido, y en un momento en el que los conflictos globales parecen agudizarse y multiplicarse mientras se debilitan los cimientos del orden internacional heredado de la II Guerra Mundial, Grossi hace gala de su capacidad para gestionar crisis de alto voltaje.

"He visto de primera mano, aunque no siempre nos hayamos sentido victoriosos, que es posible abordar un problema y resolverlo, o al menos dejarlo en mejores condiciones", explicó con respecto a su experiencia al frente del OIEA y en defensa, nuevamente, del multilateralismo.

Grossi también defendió la necesidad de modernizar y redibujar el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que también se reclama desde muchos frentes.

"Quizás deberíamos simplemente ser conscientes de que la reforma requeriría un consenso político en el que las principales naciones -y no mencionaré nombres- tendrían que aceptar acuerdos que afecten sus intereses", explicó a su vez, en referencia a los cinco miembros permanentes con derecho de veto -EE.UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido- y a la compleja posibilidad de abrir ese cupo a otras potencias.

"Siendo realista, me tocaría trabajar con el Consejo de Seguridad que tengo y, por supuesto, hacer todo lo posible por esclarecer y facilitar mejoras. Pero si simplemente nos rendimos y decimos que, con este tipo de Consejo de Seguridad, no se puede hacer nada debido a las divisiones internas, entonces no llegaremos a ninguna parte", sentenció.