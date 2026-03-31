Jefe de DD.HH. de la ONU advierte que aplicar pena de muerte a palestinos será "crimen de guerra"
Volker Türk condenó la norma aprobada por la Knéset y pidió su derogación por considerarla incompatible con el derecho internacional y el derecho a la vida.
La legislación fija el ahorcamiento como castigo por ataques mortales contra israelíes en Cisjordania ocupada, sin posibilidad de indulto y con ejecución en 90 días.
Según Türk la ley "en sí misma constituye una violación del derecho internacional humanitario".