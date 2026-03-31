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Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

Jefe de DD.HH. de la ONU advierte que aplicar pena de muerte a palestinos será "crimen de guerra"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Volker Türk condenó la norma aprobada por la Knéset y pidió su derogación por considerarla incompatible con el derecho internacional y el derecho a la vida.

La legislación fija el ahorcamiento como castigo por ataques mortales contra israelíes en Cisjordania ocupada, sin posibilidad de indulto y con ejecución en 90 días.

Jefe de DD.HH. de la ONU advierte que aplicar pena de muerte a palestinos será
 EFE (referencial)

Según Türk la ley "en sí misma constituye una violación del derecho internacional humanitario".

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El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este martes la nueva ley israelí que contempla la pena de muerte para los palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo, y urgió a que sea derogada, ya que su aplicación a los residentes de ese territorio palestino ocupado "constituiría un crimen de guerra".

La ley aprobada el lunes por la Knéset (Parlamento israelí) "es claramente incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, incluida la relativa al derecho a la vida", aseguró.

Además "plantea serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser derogada con prontitud".

La ley establece la ejecución mediante ahorcamiento como pena por defecto para los palestinos condenados en la Cisjordania ocupada por ataques mortales contra israelíes.

No contempla la posibilidad de indulto, y además dispone que las sentencias de muerte, una vez dictadas, deben ejecutarse en un plazo de 90 días, lo que según Türk "en sí misma constituye una violación del derecho internacional humanitario".

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