La ONU alerta sobre 1.000 millones de toneladas de alimentos desperdiciados cada año

La ONU advirtió este lunes, durante el Día Internacional de Cero Desechos, que se desperdician al menos 1.000 millones de toneladas de alimentos y el mundo genera hasta 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos cada año.

"Mientras cientos de millones sufren hambre, se desperdician más de 1.000 millones de toneladas de alimentos, un 19 por ciento de la oferta para consumidores, mientras que un 13 por ciento se pierde en la etapa poscosecha", indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en un comunicado.

Según el Pnuma, el 60 por ciento del desperdicio ocurre en los hogares, que en total tiran más de 1.000 raciones de comida al día, seguido por los servicios de alimentos con un 28 por ciento y el comercio minorista en 12 por ciento.

Para conmemorar el día, se celebró un evento de alto nivel en la sede de la ONU en Nueva York, donde el Secretario General, António Guterres, instó a los consumidores a cambiar sus hábitos, a los minoristas a optimizar sus operaciones, a las ciudades a intensificar la separación de residuos orgánicos y a los gobiernos a promover cambios sistémicos.

"El mundo se enfrenta a un creciente desafío de residuos vinculado a la producción y el consumo insostenibles. La humanidad genera hasta 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos municipales cada año", añadió el documento.

De acuerdo con el Pnuma, la pérdida y derroche de alimentos generan entre el 8 por ciento y el 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, casi cinco veces más que la industria de la aviación y solo el despilfarro de alimentos representa hasta el 14 por ciento de las emisiones globales de metano.

"No podemos permitirnos desperdiciar recursos preciosos ni el costo de un billón de dólares anuales que esto supone para la economía global", señaló la directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen.

El Día Internacional de Cero Desechos de este año se centró en la pérdida de comida, entender qué se tira y cómo reducirlo para proteger el medioambiente, fomentar la estabilidad económica, fortalecer la resiliencia comunitaria y construir sistemas alimentarios más accesibles y eficientes.

En 2022, un grupo de 105 Estados Miembros presentó ante la Asamblea General de la ONU la resolución que estableció este día, que se celebra cada 30 de marzo desde 2023 y busca sensibilizar sobre estas iniciativas y su contribución al desarrollo sostenible.

Países como Japón, con una reducción del 53 por ciento respecto al año 2000 y el Reino Unido, que bajó el desperdicio en un 22 por ciento desde 2007, "demuestran que es posible lograr cambios a gran escala".

Sin embargo, la mayoría de los países carecen de datos sólidos para rastrear el progreso hacia el objetivo de reducir a la mitad el malgasto de alimentos para 2030.

También se realizaron eventos en Estambul, Osaka, Brasilia, Ginebra, Nairobi y varias provincias de China.