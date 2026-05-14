Fiscal Barros por crimen de Ojeda: "Hubo una violación de la soberanía de Chile, es gravísimo"

Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, reveló este jueves nuevos antecedentes sobre la investigación del secuestro y asesinato del exminilitar venezolano Ronald Ojeda y lo catalogó como un hecho sin precedentes para la seguridad nacional, pues "hubo violación de la soberanía de Chile".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor reafirmó la convicción del Ministerio Público respecto a que el crimen tuvo un móvil estrictamente político, descartando de plano las dinámicas habituales de bandas como el Tren de Aragua, que suelen operar bajo una lógica de lucro y rescate económico.

"El Tren de Aragua no secuestra simplemente para matar, a no ser que sean acciones para disciplinar a sus miembros. Es raro que, si su negocio es cobrar, secuestren a alguien que no tenía cómo pagar y que lo maten dentro de las 24 horas sin haber hecho nunca un llamado extorsivo. Eso nunca existió", enfatizó Barros.

Para el fiscal, la complejidad y el despliegue de la "puesta en escena" para capturar a Ojeda en su departamento en la comuna de Independencia no coinciden con la rutina del exmilitar, quien pudo ser capturado con facilidad en sus trayectos diarios. Según Barros, esto refuerza la tesis de una operación de inteligencia extranjera.

"Este hecho nunca se ha tomado en la verdadera dimensión. Aquí hubo una violación de la soberanía de Chile, este tema es gravísimo. Es un Estado actuando a través de un grupo criminal en otro Estado", fustigó el persecutor.

Solicitud para interrogar a Nicolás Maduro

Consultado sobre la solicitud del Ministerio Público para interrogar a Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. durante una operación militar en enero, Barros explicó que se trata de una diligencia necesaria para esclarecer una eventual planificación del Ministerio del Interior venezolano, liderado por Diosdado Cabello.

"Es bien difícil que este ministro de Interior tome una decisión aislada cuando, de acuerdo a los antecedentes que nosotros recopilamos, en la investigación había una estrategia y planificación para poder llevar de vuelta a Venezuela o en este caso darle muerte a la persona", explicó el jefe del equipo ECOH de la Fiscalía.

Barros indicó que la investigación vincula el crimen con la denominada "Operación Telaraña", una supuesta estrategia del chavismo para perseguir a opositores fuera de sus fronteras. Ojeda, quien tenía la calidad de refugiado político en Chile, había participado en intentos golpistas contra Maduro en diciembre de 2023.

"Curiosamente, dos meses después aparece secuestrado y asesinado de casi de manera inmediata", señaló el fiscal, quien precisó que la causa ya se encuentra acusada y con 20 personas formalizadas por asociación ilícita y secuestro con homicidio.