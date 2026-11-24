La Fiscalía de Paraguay acusó este martes por presunto lavado de activos y cohecho pasivo agravado al expresidente Santiago Peña, dentro de la investigación por la intervención de Ueno bank, en la que también fue imputado su hermano Francisco Peña y su cuñada, Rocío Caballero Bosch, informó esa institución.

Los nuevos cargos contra el exmandatario constituyen una ampliación de la imputación que se suman a la acusación inicial de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La imputación se hizo pública después de que Francisco Peña y su esposa Rocío Caballero, quienes fueron detenidos la víspera en la capital Asunción, rindieran una declaración indagatoria ante la Fiscalía.

Peña fue removido del cargo el 6 de noviembre pasado en un juicio político en el Senado por "mal desempeño de sus funciones" y horas después quedó detenido, tras ser acusado de tener nexos con Ueno bank, que durante su mandato (2023-2026) captó millonarios fondos públicos, buena parte de ellos de cajas de jubilación.

Nexo bancario

Según la Fiscalía, la firma Pear SRL, vinculada a Francisco Peña y Rocío Caballero y que contaba un capital social de seis millones de guaraníes (936 dólares al cambio actual), adquirió en 2023 un inmueble rural de 1.184 hectáreas, ubicado en el departamento de Paraguarí (centro), por tres millones de dólares a Financiera Ueno, una entidad que posteriormente se convirtió en Ueno bank.

"Estas obligaciones no habrían sido cubiertas con ingresos operativos propios" de Pear SLR, explica la Fiscalía en un comunidado, sino "con transferencias provenientes de cuentas del Grupo Vázquez", el conglomerado empresarial del que es parte Ueno, y también con dinero de Itti, otra compañía del mismo grupo.

La acusación señala además que Francisco Peña ingresó en marzo de 2024 como socio "de la matriz extraterritorial U Holding S.à r.l. en Luxemburgo, controlante de Ueno Bank".

El documento indica que mientras Peña ejercía la Presidencia "mantenía intereses financieros y accionarios directos en el conglomerado empresarial del Grupo Vázquez/Ueno".

La Fiscalía imputó este martes a Francisco Peña por presunto lavado de activos en calidad de coautor, por asociación criminal como autor y por cohecho pasivo agravado y administración en derecho propio como cómplice y solicitó su prisión preventiva.

A Rocío Caballero se la acusa de lavado de activos en calidad de coautora.

Dentro de esta causa también han sido imputados y permanecen en prisión preventiva el exjefe del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo; los antiguos miembros del directorio del emisor Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora; y el superintendente de bancos en Paraguay, Holger Insfrán.