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IDEA Internacional: Errores logísticos en comicios avivan desconfianza ciudadana en Perú

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE
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La directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) para América Latina y el Caribe, la politóloga Marcela Ríos, analizó este martes en Lo Que Queda del Día las deficiencias logísticas y estructurales de los recientes comicios en Perú.

Aunque señaló que los informes preliminares de las misiones de observación descartan sospechas de fraude, la exministra de Justicia de Chile calificó como un "error muy grave" la falta de material electoral en locales de votación, advirtiendo que estas fallas instalan "muchas dudas en un sistema donde los ciudadanos tienen escasa confianza en las instituciones políticas, incluyendo las electorales".

Además, Ríos cuestionó la "mala práctica" del Congreso peruano de legislar reformas electorales apresuradas y sin sustento técnico, lo que ha entorpecido el escrutinio.

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