En este capítulo de Ojos que Sí Ven de Cooperativa, conversamos con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, sobre el programa que implementó en su territorio para frenar la venta de una bebida alcohólica de bajo costo denominada "pelacables". Asimismo, sobre cómo la población migrante se ha multiplicado en la comuna, más del 50% según Iglesias, las amenazas que ha recibido desde el crimen organizado.

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