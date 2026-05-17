Jurado electoral de Perú ratificó resultados de las elecciones: "Ya están definidos"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, afirmó este domingo que los resultados de las elecciones generales en su país "ya están definidos" y que cualquier reclamo, como el que anunció que presentará el partido ultraderechista Renovación Popular, "no va a cambiar nada".

El JNE oficializó este domingo que Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Sánchez, de Juntos por el Perú, disputarán la jefatura de Estado en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

Burneo señaló en una rueda de prensa que la proclamación que oficializó que la segunda vuelta presidencial será disputada por la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, ha sido determinada "por la máxima autoridad electoral del país, que tiene la última decisión en esta materia".

También, añadió que las agrupaciones políticas y los ciudadanos pueden presentar los recursos "que nadie les niega", pero reiteró que el JNE ya ha cumplido con su función constitucional, que indica que "es el que define quién pasa a la segunda vuelta".

La actual congresista y candidata a vicepresidenta por Renovación Popular, Norma Yarrow, declaró este domingo que el representante legal de su partido suscribió el acta de proclamación con la "reserva" de que el JNE oficializó los resultados sin haber resuelto más de 20 recursos que, según dijo, presentó su agrupación.

La candidata, quien acudió a la proclamación en representación del aspirante presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, sostuvo que la ley les otorga tres días para presentar "las pruebas para que esta acta no tenga validez" y anunció que también piensan acudir ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

Yarrow dijo que Renovación Popular "no va a parar" con sus reclamos de que ha sido víctima de un fraude electoral, del que no presenta pruebas contundentes, y que detrás de esas irregularidades hubo "una organización criminal" conformada por el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Sobre ese punto ya hemos pasado a una nueva etapa", respondió Burneo al ser interrogado por las afirmaciones de la candidata, tras lo cual remarcó que la Fiscalía y el Tribunal Constitucional tienen competencias propias, "pero no son para definir en materia electoral".

Además, ratificó que todas las decisiones del JNE "en esta etapa ya están tomadas, son inapelables" y que "no va a cambiar en nada cualquier pedido o formulación" que se haga al respecto.

Burneo también dijo que los miembros del JNE no se sienten "presionados bajo ninguna circunstancia y por nadie".

Previamente, el jefe del máximo organismo electoral peruano admitió que las elecciones generales del pasado 12 de abril fueron "un proceso complejo que generó preocupación en diferentes sectores del país" ante los problemas logísticos que se presentaron en la distribución del material electoral por parte de la ONPE.

Asimismo, aseguró que esos fallos han sido evaluados de manera exhaustiva y que el JNE ha determinado que "no existieron elementos que sustentaran una nulidad del proceso ni la celebración de elecciones complementarias", tal como también pidió Renovación Popular.

Burneo afirmó que la democracia y el estado de derecho "siempre van a prevalecer sobre cualquier forma de violencia" y llamó a sus compatriotas a mantener un "clima de paz, responsabilidad y respeto democrático en esta nueva etapa".

La elección determinará al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener a ocho mandatarios.