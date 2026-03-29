Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.7°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Perú | Elecciones

Jurado electoral multó al partido de Keiko Fujimori por indebido uso de fondos públicos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El tribunal precisó que el dinero fue ocupado en gastos de vales de comida y canastas navideñas, que se "escapan de la utilización que ha circunscrito la norma".

La sanción es un total de casi 44 millones de pesos chilenos de multa, además de la reducción del 10% del financiamiento público directo de la colectividad Fuerza Popular.

Jurado electoral multó al partido de Keiko Fujimori por indebido uso de fondos públicos
 EFE (Archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó una sanción de 47.000 dólares contra el partido Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori, por el indebido uso de fondos públicos, otorgados a los partidos políticos, para hacer regalos navideños a sus trabajadores en 2023.

La sanción del JNE equivale a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), unos 163.350 soles (casi 44 millones de pesos chilenos), y la reducción del 10 % de su financiamiento público directo, a raíz de una infracción grave de la ley de organizaciones políticas cometida en el año 2023.

El fallo del máximo tribunal electoral precisó que los gastos de vales de comida y canastas navideñas "escapan de la utilización que ha circunscrito la norma", y que se limitan a sueldos, seguridad y previsión social de los trabajadores de los partidos políticos, según informó el portal del diario La República.

La defensa de Fuerza Popular había argumentado que esos gastos eran parte de los beneficios laborales de sus trabajadores, lo cual fue declarado infundado por el JNE.

El jurado insistió en que la compra de camisetas, vasos, bolsas ecológicas, trofeos y una plataforma giratoria de 360º no están incluidos en las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, que la ley electoral financia a las organizaciones políticas en Perú.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), postula por cuarta vez a la presidencia de Perú en los comicios generales del 12 de abril y comparte el primer lugar de intención de voto junto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con alrededor de 11 %.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada