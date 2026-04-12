Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), visitó este domingo la tumba de sus padres antes de ir a votar en las elecciones generales, donde por cuarta vez consecutiva es candidata presidencial después de haber sido derrotada en segunda vuelta en los tres comicios anteriores.

Fujimori acudió a primera hora de la mañana de este domingo al cementerio de Lima donde reposan los restos del exmandatario, fallecido en septiembre de 2024 a los 86 años, cuando había sido inscrito en el partido fujimorista Fuerza Popular con la intención de que fuese candidato presidencial en estas elecciones.

"En los últimos días, antes de que mi padre parta, me pidió que yo sea la candidata si él no podía asumir esa responsabilidad. Yo no pude contestarle cuando estaba con vida, pero cuando tomé la cesión le di un beso al cielo para decirle que aceptaba su invitación", afirmó Keiko.

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