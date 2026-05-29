"Papelón" y "fracaso total": Prensa argentina lamentó eliminación de Boca a manos de la UC
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Universidad Católica fue el verdugo de Boca Juniors, tras ganar en La Bombonera y clasificar como líder a octavos de final de Copa Libertadores, sellando la eliminación "xeneize" que la prensa argentina calificó de "papelón" y "fracaso total"; independiente de su futura participación en play-offs de la Sudamericana.
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