El tierno anuncio de la pareja de Alexis: se van de vacaciones en familia
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Alexandra Litvinova, pareja del chileno Alexis Sánchez, compartió con sus seguidores la emoción por un nuevo e importante paso familiar dado que a través de redes sociales anunció que se preparan para emprender sus primeras vacaciones junto a la pequeña Bela.
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