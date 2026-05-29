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El tierno anuncio de la pareja de Alexis: se van de vacaciones en familia

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Alexandra Litvinova, pareja del chileno Alexis Sánchez, compartió con sus seguidores la emoción por un nuevo e importante paso familiar dado que a través de redes sociales anunció que se preparan para emprender sus primeras vacaciones junto a la pequeña Bela.

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