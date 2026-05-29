Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago13.8°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Olé lideró los lamentos de los diarios argentinos por la eliminación de Boca

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los diarios argentinos lamentaron sus portadas la caída y consecuente eliminación de Boca Juniors a manos de Universidad Católica en la Copa Libertadores. La derrota xeneize también ha provocado airados debates en redes, principalmente entre los "influencers" partidarios del equipo y no pocos ya piden que al menos la mitad del plantel se vaya.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados