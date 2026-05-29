Los diarios argentinos lamentaron sus portadas la caída y consecuente eliminación de Boca Juniors a manos de Universidad Católica en la Copa Libertadores. La derrota xeneize también ha provocado airados debates en redes, principalmente entre los "influencers" partidarios del equipo y no pocos ya piden que al menos la mitad del plantel se vaya.

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