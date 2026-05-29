La alineación de Arsenal para enfrentar la final de la UEFA Champions League
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de PSG para su segunda final consecutiva de Champions League
La alineación de Arsenal para enfrentar la final de la UEFA Champions League
El tierno anuncio de la pareja de Alexis: se van de vacaciones en familia
Fotos Recientes
La Roja recibió visita de bicampeones de América
Deportes Concepción lanzó nuevas "camisetas de invierno" como edición especial
La alineación de Arsenal para enfrentar la final de la UEFA Champions League
Este sábado a las 12:00 horas Arsenal se medirá ante PSG en el "Ferenc Puskás" Stadium por las final de la UEFA Champions League y esta será la probable formación del cuadro dirigido por Mikel Arteta para enfrentar a los franceses.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados