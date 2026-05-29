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La alineación de Arsenal para enfrentar la final de la UEFA Champions League

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Este sábado a las 12:00 horas Arsenal se medirá ante PSG en el "Ferenc Puskás" Stadium por las final de la UEFA Champions League y esta será la probable formación del cuadro dirigido por Mikel Arteta para enfrentar a los franceses.

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