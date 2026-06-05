Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, en empate técnico a 72 horas del balotaje en Perú

El candidato izquierdista Roberto Sánchez y la candidata derechista Keiko Fujimori se encuentran en un empate técnico a tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, según una encuesta presentada este jueves, día en el que concluye la campaña electoral.

El sondeo realizado por la encuestadora Ipsos y presentado a clientes privados debido a la prohibición en Perú de difundir cifras una semana antes de la votación, muestra que Sánchez tiene una intención de voto del 43,8% y ha adelantado por muy poco a Fujimori, que registra el 43,2% de las preferencias.

La diferencia de 0,6 puntos porcentuales entre ambos candidatos está dentro del margen de error de 2,5% de esta encuesta, realizada el miércoles 3 de junio a unas 1.200 personas.

El porcentaje de voto blanco y nulo ronda el 13%, con un 6,4% de votos blancos y un 6,6% de indecisos.

Estos porcentajes, trasladados a votos válidos, significarían un 50,3% para Sánchez y un 49,7% para Fujimori.

De acuerdo a esas cifras, Sánchez, que compite en nombre y representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ha equilibrado la contienda electoral después del debate sostenido por ambos candidatos el pasado domingo tras situarse en las semanas anteriores por detrás de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Así, la segunda vuelta se encaminaría a una definición similar a las dos anteriores elecciones, donde Pedro Pablo Kucynski y Pedro Castillo derrotaron a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos de diferencia.

Fujimori pasó a la segunda vuelta como la candidata más votada de la primera ronda con el 17,19% de los votos válidos, mientras que Sánchez fue segundo con el 12,03%, en un ajustado margen de apenas 21.000 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que fue tercero con el 11,91%.

Para la segunda vuelta están convocados este domingo más de 27,4 millones de peruanos para elegir al noveno presidente en 10 años, tras una década de inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes hasta el momento desde 2016, en una sucesión de destituciones promovidas desde el Parlamento.

Quien gane, bien sea la líder del partido fujimorista Fuerza Popular o bien el líder del izquierdista partido Juntos por el Perú, obtendrá el derecho de gobernar el país para los siguientes cinco años (2026-2031).