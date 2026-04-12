Perú vive esta jornada sus elecciones presidenciales y los votantes de dicho país en Chile expresaron su molestia ante el "desorden total" del proceso, que obliga a esperar por horas el turno para sufragar.

Uno de los centros de votación habilitados para las votaciones peruanas corresponde al Espacio Riesco, ubicado en la comuna de Huechuraba. Allí, un ciudadano identificado como Álex Carrera expresó sus quejas al micrófono de Cooperativa.

"(Es una organización) muy mala porque llevamos casi dos horas y media (esperando en la fila para votar). Es un desorden total del Consulado peruano y yo creo que mejor hubiera sido la descentralización del proceso, como ocurría años o votaciones atrás, donde todos sabíamos y estábamos totalmente en orden", reprochó.

"Mi señora todavía no sale (del local), debe estar como tres horas (allí) y tengo que esperar. Ahora, imagínate, vengo de La Florida hasta Huechuraba y podía haber sido (la votación en) Santiago Centro, como siempre lo hacemos", señaló.

El mismo escenario se vive en Perú, donde los votantes han denunciado retrasos en la apertura de los locales de votación, así como falta de material electoral.

LEER ARTICULO COMPLETO