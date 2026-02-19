Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.0°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Perú: Balcázar debutó como octavo presidente en 10 años y Keiko ya amenaza con censurarlo

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El corresponsal de Cooperativa en Lima, Ricardo Alba, reportó los pormenores de la asunción del congresista izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente provisional del Perú, tras la destitución del derechista José Jerí.

A sus 83 años y con tres décadas de trayectoria como magistrado, el militante del partido Perú Libre, de tendencia marxista-leninista, prometió encabezar un gobierno de "ancha base" durante los próximos cinco meses.

En su primer mensaje, Balcázar descartó un indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado en noviembre pasado a 11 años de prisión por intentar un golpe de Estado, y convocó a un diálogo nacional con todos los sectores.

Sin embargo, pese a haber obtenido un sorpresivo respaldo de más de 60 votos en el Parlamento, el nuevo mandatario ya enfrenta una férrea oposición de Keiko Fujimori y su bancada Fuerza Popular, quienes advierten sobre una posible radicalización del gobierno y riesgos para el proceso electoral venidero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados