El corresponsal de Cooperativa en Lima, Ricardo Alba, reportó los pormenores de la asunción del congresista izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente provisional del Perú, tras la destitución del derechista José Jerí.

A sus 83 años y con tres décadas de trayectoria como magistrado, el militante del partido Perú Libre, de tendencia marxista-leninista, prometió encabezar un gobierno de "ancha base" durante los próximos cinco meses.

En su primer mensaje, Balcázar descartó un indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado en noviembre pasado a 11 años de prisión por intentar un golpe de Estado, y convocó a un diálogo nacional con todos los sectores.

Sin embargo, pese a haber obtenido un sorpresivo respaldo de más de 60 votos en el Parlamento, el nuevo mandatario ya enfrenta una férrea oposición de Keiko Fujimori y su bancada Fuerza Popular, quienes advierten sobre una posible radicalización del gobierno y riesgos para el proceso electoral venidero.

