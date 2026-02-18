Síguenos:
Crisis política en Perú: "El peruano promedio ha aprendido a vivir sin el Estado"

Fuente: Cooperativa | Foto: EFE (referencial)
En medio de una persistente inestabilidad política y con una alta rotación de mandatarios en los últimos años, el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

El académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, advirtió que “los servicios públicos se han deteriorado, la inseguridad se ha disparado y la gente prácticamente no cree en sus políticos”, agregando que “estamos en una lógica del sálvese quien pueda” y que “el peruano promedio ha aprendido a vivir sin el Estado”.

En la misma línea, el analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, descartó una intervención externa y sostuvo que la salida a la crisis dependerá de que alguna fuerza política logre romper la dinámica actual y otorgar estabilidad en el mediano plazo.

