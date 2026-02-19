Fernando Torres, director de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello y profesor de Toxicología, entregó en Una Nueva Mañana una serie de recomendaciones ante el avance del humo por la explosión de un camión durante la mañana de este jueves en la comuna de Renca.

El experto recomendó alejarse del sector, el uso de mascarillas, cerrar ventanas y posibles ingresos de aire a las viviendas cercanas, ya que el humo puede llevar partículas que afecten las vías respiratorias.

