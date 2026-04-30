Presidente peruano: "Alemania fue empujada a una guerra, en parte, por los judíos"

El presidente de transición de Perú, José María Balcázar, afirmó que Alemania "fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos", una declaración que generó el rechazo y la protesta de los integrantes de la comunidad judeoperuana.

Durante un discurso que ofreció este martes en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) por los 138 años de esta institución, el gobernante mencionó el libro "Los enemigos del comercio", del español Antonio Escohotado, para enumerar una serie de momentos históricos sobre el desarrollo del comercio.

En ese sentido, señaló que hay que saber "cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional", y que también se debe recordar "qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional y nacional en Alemania".

"Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos", sostuvo ante el auditorio antes de agregar que esto sucedió "porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura".

"Todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través de Escohotado, mientras nos preparemos mejor y reconozcamos cuál ha sido la historia y la viacrucis que han pasado los hermanos que se dedican al comercio", sostuvo.

Repudio de Alemania e Israel, y la comunidad peruano-judía

Las declaraciones del gobernante pasaron desapercibidas en un primer momento, pero este miércoles comenzaron a ser replicadas por medios locales, generando reacciones de miembros de la comunidad peruano-judía.

Por ejemplo, el abogado y analista político Jeffrey Radzinsky, expresó su rechazo en la red social X: "Como peruano y judío, mi crítica a los comentarios del presidente Balcázar. Sus prejuicios y mentiras refuerzan estereotipos antisemitas".

Posteriormente, la Asociación Judía del Perú (AJP) mostró su "estupor" ante las expresiones del gobernante, y sostuvo que "es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto".

Tras repudiar "estas lamentables expresiones", la asociación dijo esperar "una pronta disculpa pública de quien nos representa a todos los peruanos".

Más tarde, las embajadas de Alemania y de Israel en Perú emitieron un comunicado conjunto contra estos dichos: "Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo y odio, prevenirlas y erradicarlas. Esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones".

"La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la II Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola toda la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis (...) Cabe recordar que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la II Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939", reafirma el escrito.

Asimismo, remarcaron que "la ideología nazi, racista y antisemita no solo discriminó a sus ciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de seis millones de judíos en campos de concentración", de modo que "el antisemitismo no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia".

Balcázar lamentó "percepción equívoca" de sus declaraciones

Finalmente, a través de un comunicado de la Presidencia de Perú, el mandatario interino lamentó que sus recientes declaraciones hayan generado "una percepción equívoca" sobre el pueblo judío en el inicio de la II Guerra Mundial.

Según el texto, estos dichos reflejaban la opinión del autor español Antonio Escohotado, en el libro "Los enemigos del comercio", sobre el desarrollo comercial y económico europeo.

En tal sentido, el despacho presidencial expresó que el Estado peruano ha sostenido consistentemente que "el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío".

"Esta histórica posición, que llevó al Perú a apoyar firmemente la creación del Estado de Israel, se mantiene invariable", apuntó.

Por lo anterior, subrayó que "Balcázar expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial, reitera su condena contra el antisemitismo y toda clase de discriminación, y expresa su solidaridad con las víctimas del holocausto".