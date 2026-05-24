Policía británica investiga al expríncipe Andrés por conducta inapropiada en Ascot

La Policía británica investiga una denuncia contra el expríncipe Andrés por supuesta conducta inapropiada con una mujer durante el festival hípico de Royal Ascot en 2002, según revela este domingo el dominical británico The Sunday Times.

De acuerdo con el periódico, los detectives de la Policía del valle del Támesis (TVP, en inglés) analizan el incidente como parte de la investigación abierta contra Andrés Mountbatten-Windsor por presunta conducta indebida en cargo público.

Los hechos habrían ocurrido durante la celebración del conocido evento ecuestre entre el 18 y el 22 de junio de 2002, al que la propia Isabel II asistió en el año de su Jubileo de Oro. Andrés era entonces un habitual de Ascot, una de las grandes citas sociales y deportivas del Reino Unido, apunta el rotativo.

El dominical señala que no está claro si la denuncia fue presentada en aquel momento o años después.

La TVP indicó el viernes que la investigación abierta en febrero al antiguo duque de York por presunta conducta indebida en cargo público puede abarcar también posibles casos de conducta sexual inapropiada así como de fraude y corrupción.

La Policía quiso aclarar el alcance del delito que examinan, ante la preocupación de que exista la percepción pública de que el caso se limita a acusaciones de filtración de información confidencial cuando Andrés era representante especial británico para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011.

El segundo hijo varón de la difunta Isabel II fue detenido el 19 de febrero y posteriormente puesto en libertad mientras es investigado.

Según los 'archivos Epstein' difundidos el año pasado en Estados Unidos, Andrés pudo remitir información confidencial del Gobierno británico al pederasta estadounidense y millonario empresario Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores.

Además, el expríncipe, sobre el que existen numerosas fotografías junto a Epstein y mujeres jóvenes, fue acusado por la estadounidense Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, en 2001, con intermediación del magnate.

Aunque Andrés niega todas las acusaciones, alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial en 2022 para poner fin a la demanda civil presentada en EE.UU. por Giuffre, quien murió en abril de 2025 a los 41 años.

El hoy conocido como Andrés Mountbatten-Windsor fue apartado de la vida pública en 2019 tras salir a la luz el alcance de su amistad con el delincuente convicto.

Las revelaciones posteriores llevaron al rey Carlos III a retirarle todos sus títulos oficiales el pasado octubre y a exigirle que abandonara Royal Lodge, la residencia que ocupaba en los terrenos del castillo de Windsor.