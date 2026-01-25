Síguenos:
Tópicos: Mundo | Reino Unido

Londres: Más de 80 personas arrestadas tras irrupción en cárcel en apoyo a reo propalestino

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Entraron a Wormwood Scrubs por Muhammad Umer Khalid (22), que inició una huelga de hambre mientras espera un juicio por entrar ilegalmente en una base militar.

Es miembro de Palestine Action, grupo catalogado de "terrorista" por el Reino Unido por reivindicar daños a aviones castrenses.

"Si bien apoyamos el derecho a protestar pacíficamente, los informes de intrusiones y amenazas al personal y a los agentes de policía son profundamente preocupantes", dijo un portavoz del Ministerio de Justicia británico.

Un grupo de 86 personas fueron detenidas cuando irrumpieron en los terrenos de la cárcel de Wormwood Scrubs, al oeste de Londres, para apoyar a un preso de la organización Palestine Action que inició el viernes una huelga de hambre, informó este domingo la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

Ese grupo identificó al recluso como Muhammad Umer Khalid, de 22 años, quien, según han indicado, inició una huelga de hambre mientras se espera que sea juzgado por entrar ilegalmente el año pasado en la base militar aérea inglesa de Brize Norton.

Las fuerzas del orden indicaron que las 86 personas fueron arrestadas la noche del sábado por allanamiento agravado tras negarse a marcharse.

"Varios lograron entrar en la entrada del personal del edificio penitenciario", informó la Met.

Un portavoz del Ministerio de Justicia afirmó que "en ningún momento se vio comprometida la seguridad de la prisión" y calificó la acción como "totalmente inaceptable".

"Si bien apoyamos el derecho a protestar pacíficamente, los informes de intrusiones y amenazas al personal y a los agentes de policía son profundamente preocupantes", añadió.

Palestine Action, que hizo campaña para acabar el conflicto en Gaza, fue declarada organización terrorista el año pasado en el Reino Unido tras reivindicar daños a aviones militares.

