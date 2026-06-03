Protestas en Inglaterra: Policía ignoró a un joven apuñalado por otro que alegó "racismo"

Cientos de personas se congregaron la pasada noche y arrojaron diversos objetos contra la Comisaría Central de Southampton (sur de Inglaterra), en protesta por la respuesta policial al asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico de 18 años que fue apuñalado por un joven de religión sij.

Nowak -joven blanco, británico de ascendencia polaca- fue asesinado en diciembre, pero el caso desató conmoción ahora, tras conocerse imágenes captadas por cámaras corporales de la policía que muestran al estudiante tirado en el suelo mientras los agentes lo esposan, ignorando sus quejas de que estaba herido y no podía respirar.

Al lado se ve a otro joven de 23 años llamado Vickrum Digwa, hablando de pie con los agentes, a quienes les dice que Nowak había proferido insultos racistas contra él. Minutos después ocurre el desenlace fatal.

En las imágenes grabadas por los agentes se oye a Nowak decir repetidamente: "Me han apuñalado", a lo que un agente responde: "No creo que sea así, amigo".

Ante el escándalo por la actitud policial, cientos de personas se congregaron anoche ante la comisaría central de Southampton, lideradas por los activistas de extrema derecha Tommy Robinson y Laurence Fox.

Los manifestantes coreaban "Henry, Henry" mientras los agentes antidisturbios que mantenían el orden eran atacados con piedras, ladrillos, latas y en algunos casos sillas.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, condenó los hechos los calificó de "completamente inaceptables". Acusó a los manifestantes de "aprovecharse de esta tragedia para incitar a la violencia y el desorden", haciendo caso omiso de la petición de la familia Nowak de no utilizar el asesinato para alimentar la división y el odio.

Nowak era estudiante de Finanzas en la Universidad de Southampton y la noche de su asesinato, el 3 de diciembre de 2025, fue captado por las imágenes de seguridad de su alojamiento mientras subía al ascensor, bien vestido y con una botella de vino en la mano, ya que se dirigía a pasar una noche de fiesta (era su primer año como universitario).

El asesino, Vickrum Digwa, fue condenado el lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años en prisión.

El Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, en inglés) anunció que revisaría el "Plan de Acción contra el Racismo", sindicado por algunos como fundamento de la acción de los agentes que arrestaron a Nowak.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo ayer sentirse "indignado" al ver las "angustiosas" imágenes de la policía esposando al estudiante, y señaló que existen "cuestiones serias" que deben responderse sobre el caso.

Añadió que es necesario investigar cómo las "acusaciones de racismo" influyeron en la toma de decisiones de la policía.

En el Reino Unido hay cada vez más un recelo hacia la inmigración -aunque Digwa es nacido y criado en Southampton- y la tolerancia interreligiosa, con críticas desde algunos sectores de la derecha a un supuesto sesgo favorable a las poblaciones no blancas en la concesión de ayudas y subsidios, en perjuicio de la población nativa.