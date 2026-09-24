Tony Blair propone regreso británico a la Unión Europea en 10 años

El exprimer ministro laborista británico Tony Blair instó al actual Gobierno, liderado por Andy Burnham, a impulsar negociaciones para volver a la Unión Europea (UE) en un plazo de 10 años, siempre que el bloque se reforme en aspectos como la gestión del estado de bienestar, la inmigración y la competitividad.

El Instituto Tony Blair para el Cambio Global publicó este jueves un informe denominado "Más allá de salir o permanecer: un camino para volver a una Europa reformada", en vísperas de que, el domingo, empiece el congreso anual del Partido Laborista, donde Burnham prevé presentar un plan de gobierno a 10 años vista.

El documento, que incluye un prólogo de Blair, afirma que el Reino Unido "debería desempeñar un papel destacado en la construcción de una Europa más poderosa".

Señala que la UE afronta el desafío de aplicar profundas reformas, como las recogidas en el informe de Mario Draghi para mejorar la competitividad.

Para que Londres pueda influir en ese proceso, "debe demostrar un compromiso político con Europa", apunta el estudio.

"Esto puede lograrse fijando un objetivo claro y público: volver a ingresar en la UE en el plazo de una década, sujeto a que se lleven a cabo reformas internas en la Unión. Este objetivo debería ser uno de los pilares del próximo plan decenal del Gobierno británico", afirma.

Blair reflexiona que hoy el Reino Unido se ve excluido de decisiones que le afectan "en su principal mercado", mientras que, por otra parte, no interesa unirse a un bloque que "persigue políticas equivocadas en innovación tecnológica o en reformas vitales para su futuro".

"El Reino Unido debería manifestar su intención, si las condiciones son adecuadas, de establecer una relación formal y estructurada con Europa e iniciar un proceso de negociación en el que todo esté sobre la mesa, pero nada se apruebe hasta que todo esté acordado", escribe.

Con este informe, Blair -que se opuso al Brexit en el referéndum de 2016, que apoyó la salida- trata de reabrir el debate sobre si regresar o no a la UE.

Discusión divisiva

El Partido Laborista, así como el electorado, sigue dividido sobre el asunto, mientras que el Partido Conservador y el populista Reform UK rechazan rotundamente revertir el Brexit.

Otras formaciones como los liberaldemócratas, el Partido Verde o el Partido Nacional Escocés (SNP) apoyan volver al club europeo.

Burnham, que ocupó varios cargos durante el mandato de Blair, es partidario de volver a la UE a largo plazo, pero desde que llegó al poder, el pasado julio, ha descartado convocar un nuevo referéndum, por considerar que causaría nuevas divisiones en el país.

Tony Blair gobernó el Reino Unido entre 1997 y 2007 y es el primer ministro laborista que más tiempo ha permanecido en el cargo, pero su legado quedó profundamente marcado por su apoyo a la invasión de Irak de 2003 junto a Estados Unidos, sin contar con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde entonces interviene periódicamente en la vida pública británica y trata, en particular, de influir a través de su centro de estudios en sus antiguos compañeros del Partido Laborista, aunque no siempre lo consigue.