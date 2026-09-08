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Tópicos: Mundo | Rusia | Relaciones Exteriores

EE.UU. aceptará que Ucrania no ingrese a la OTAN y ceda regiones a Rusia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según Moscú, el gobierno de Donald Trump coincide con las demandas de Putin para avanzar en cese al fuego.

EE.UU. aceptará que Ucrania no ingrese a la OTAN y ceda regiones a Rusia
 EFE

La ofensiva rusa no se remite a la zona anexada e incluye ataques sobre Kiev, la capital ucraniana.

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Rusia seguirá negociando con Estados Unidos porque acepta la realidad de la invasión a Ucrania y además rechaza el ingreso de este país en la OTAN, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores moscovita, Serguéi Lavrov.

"El hecho de que en todos los contactos, especialmente con el presidente (Vladímir) Putin, los americanos partan de esas realidades, por supuesto, suscita una reacción positiva y una disposición a continuar las conversaciones", comentó Lavrov en el Canal Uno de la televisión rusa.

Al "aceptar la realidad sobre el terreno", Washington respeta la voluntad expresada en referendo por los habitantes de las anexionadas Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia y la península de Crimea, resaltó.

Además, recordó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró "cerrado" el tema de un posible acceso de Ucrania a la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) desde que regresó en enero de 2025 a la Casa Blanca.

"En primer lugar, Trump dijo que la gente deber olvidarse de arrastrar a Ucrania a la alianza atlántica (...) que es un tema cerrado y que no hay necesidad de reabrirlo", dijo.

Lavrov destacó que los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, "reconocen estos puntos fundamentales y buscan desempeñar un papel constructivo. Considero que esto merece ser apoyado".

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