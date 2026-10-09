Pese a las sanciones: Rusia suministrará diésel al mercado mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Rusia suministrará diésel a los mercados estadounidense y mundial tras sostener "una conversación sumamente exitosa con el presidente de Rusia, Vladímir Putin".

Durante la llamada, "se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", publicó el mandatario en su red Truth Social.

Trump añadió que "además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel".

El presidente vinculó este anuncio a la guerra en Irán, y aseguró que gracias al control total del estrecho de Ormuz y "a este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses —y, de hecho, para todo el mundo— bajarán drásticamente y a gran velocidad".

Trump considera que es una medida "de gran importancia", y asegura que el objetivo es "lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad".

El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Los sondeos dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas, y muestran que territorios tradicionalmente republicanos están apoyando a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadano por el alto precio de la gasolina y las dificultades para enfrentar el costo de la vida.

Putin: Esto repercutirá positivamente en la economía mundial

Tras el anuncio inicial de Trump, la página web del Kremlin emitió un comunicado de Putin, en el que ratifica que "la parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial. Estoy seguro de que esto repercutirá positivamente en toda la economía mundial".

Lo anterior fue corroborado por el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, quien estimó el suministro ruso en 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 en noviembre y hasta un millón en diciembre, con la posibilidad de llegar hasta los 3 millones de toneladas mensuales.

La decisión de Putin se produce después de que, en los últimos meses, Rusia sufriera un grave déficit de combustible, que provocó grandes colas en las gasolineras, debido a los ataques ucranianos contra las refinerías de su país.

En ese sentido, Nóvak aseguró que "el mercado ruso también estará plenamente abastecido de diésel", y adelantó que "inmediatamente" Moscú levantará las restricciones que introdujo en su momento a la exportación de diésel.

Además, Putin aseguró que junto a su par estadounidense dedicaron "considerable atención a las perspectivas de arreglo de la crisis ucraniana, y también se abordó la situación en torno a Irán y diferentes aspectos de las relaciones bilaterales".

Zelenski tachó de "injusto" el acuerdo entre Trump y Putin

A su vez, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "injusto" e "impropio de un aliado" el acuerdo alcanzado, que permitirá a Rusia efectuar gigantescas exportaciones a pesar de las sanciones vigentes de Washington sobre su sector energético.

Un Zelenski molesto y decepcionado lamentó que la conversación entre Trump y Putin se produjera al mismo tiempo que los emisarios del presidente ucraniano estaban reunidos en Florida con los mediadores de la Casa Blanca para hablar de fórmulas para lograr un alto el fuego.

La delegación ucraniana está en EE.UU. para mantener el viernes y el sábado reuniones con los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en que se priorizará el abordar la posibilidad de que se declare un alto el fuego en los ataques a infraestructuras energéticas, según Zelenski.

"En el mismo momento en que nuestro equipo hablaba con el equipo estadounidense en Florida, en ese momento el presidente de EE.UU. tiene una conversación con el líder del Kremlin, con el líder de esta guerra, con el líder de esta agresión, y llega al acuerdo correspondiente", fustigó.

Asimismo, el presidente señaló que el dinero que Putin recibirá a cambio del diésel será destinado a financiar y prolongar la agresión militar contra Ucrania.