Rusia espera que visita de Pompeo sirva para "estabilizar" relaciones

Moscú confió este lunes en que la visita del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, a Rusia sirva para "estabilizar" las relaciones bilaterales y reanudar un diálogo "sustancial" sobre el control de armas en medio de la incertidumbre por el fin del primer tratado de desarme de la Guerra Fría.

"La primera visita del secretario de Estado a Rusia es muy importante y trataremos de aprovechar al máximo las próximas conversaciones para estabilizar en la medida de lo posible nuestro diálogo y planificar los pasos a seguir", dijo el viceministro ruso, Serguéi Riabkov, a la agencia Interfax.

Adelantó que los temas prioritarios de discusión entre Pompeo y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, serán Venezuela, Siria y Ucrania.

"Creemos que en cada uno de esos áreas la administración de EEUU actúa ignorando nuestros intereses (...) o no toma en plena consideración las ideas y propuestas de Rusia", dijo.

En este sentido, subrayó que uno de los principales puntos de desencuentro es la situación en Venezuela, donde el Kremlin apoya al gobierno de Nicolás Maduro.

"El diálogo es muy complicado. Las posiciones de las partes son diametralmente opuestas, pero independientemente de ello tenemos que usar la oportunidad para hacer llegar a la Administración estadounidense nuestras valoraciones principales", indicó el "número dos" de la diplomacia rusa.

Pompeo, que tenía previsto comenzar hoy su visita a Rusia, suspendió los actos programados en Moscú para realizar antes un viaje a Bruselas, desde donde partirá mañana martes directamente al balneario ruso de Sochi, en el mar Negro, para reunirse con los dirigentes de este país.

On his way to Russia, @SecPompeo will stop in Brussels to meet with European allies to discuss recent threatening actions & statements by #Iran. The Secretary will continue to coordinate with our allies & partners to ensure the security of our mutual interests in the Middle East. pic.twitter.com/DfkXV9fA7q