Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.5°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Rusia

SHOA confirmó que terremoto 7.8 en Rusia no reúne condiciones para tsunami en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó esta tarde que terremoto registrado en Rusia no reúne las condiciones para generar tsunami en el país.

A través de su cuenta de X, el órgano precisó que el sismo de magnitud 7.8 ocurrido a 143 kilómetros al este de Petropavlovsk, situada en la bahía de Avancha, a orillas del océano Pacífico, "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Síguenos en Google News
Las + leídas